— Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОНа. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте, — написала трехкратная олимпийская чемпионка в своем Instagram.

Ранее у спортсменки вышел другой пост про ситуацию в РБ.

— Ситуации на улицах не могут не беспокоить… Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной любимой страны, к представителям обеих сторон конфликта. Уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, гуманные методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться людьми.

Также к силовикам обратились актеры Купаловского театра.