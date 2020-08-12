По словам кандидата в президенты Беларуси, рассмотрение жалобы предварительно назначено на 18 августа.

Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев подал жалобу в Центризбирком о признании результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа, недействительными, сообщает Sputnik.

«Мы требуем признать выборы президента Республики Беларусь недействительными в целом по республике. Назначить установленный законом повторный подсчет голосов в присутствии независимых наблюдателей, кандидатов в президенты и их доверенных лиц», — сказал кандидат в президенты перед входом в ЦИК.

Перед тем, как зайти в здание Центризбиркома, Дмитриев зачитал обращение, в котором напомнил, что участвовал не в выборах, а в кампании солидарности «за нового президента». По его мнению, честным итогом выборов должен был быть «по меньшей мере второй тур».

«Согласно данным, которые есть в нашем распоряжении, абсолютно очевидно, что как минимум должен быть второй тур, куда с огромным отрывом выходит Светлана Тихановская и Александр Лукашенко», — сказал Дмитриев.

Он также высказал поддержку Светлане Тихановской и призвал к мирным действиям.

«Только мирные действия приближают нас к цели», — сказал кандидат, обращаясь и к участникам протеста, и к представителям правоохранительных органов.

Дмитриев озвучил свой план дальнейших действий, который, по его мнению, может привести к разрешению ситуации.

— Во-первых, Дмитриев призвал власть к честному пересчету голосов — гласному и с участием независимых наблюдателей, доверенных лиц кандидатов.

— Во-вторых, он призвал всех, кто не голосовал за Лукашенко, объединяться в движение «Беларусь за нового президента».

— Кроме того, он потребовал отставки силовых министров, которые допустили насилие в отношении мирных граждан, а также призывал сформировать международную коалицию граждан, институтов и государств в поддержку этого плана.

По словам Дмитриева, рассмотрение его жалобы, а также жалоб других кандидатов назначено на следующий вторник, 18 августа. Ранее жалобу на результаты выборов подала Светлана Тихановская.