Телеведующий передачи «Макаёнка, 9» на телеканале «Беларусь 1» Евгений Перлин объявил о своем уходе с канала. «Что стало с моей Беларусью?» — задался он вопросом в Instagram.

«Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, «Добрай Ранiцы, Беларусь», Евровидение (и взрослое, и детское). И проект, о котором мечтают многие — собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. 70 выпусков. Мы приглашали крутых звёзд и молодых белорусов, давали им возможность петь вживую, веселились в интерактивах. И «Макаёнка, 9» я создавал с нашей командой только ради ЭМОЦИИ нашего зрителя. Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь» — написал Перлин.

11 августа об уходе с телеканала заявил ведущий программы «Новости», корреспондент Агентства теленовостей Сергей Козлович.

«Последний эфир. Это была детская мечта, которой я посвятил 10-ть лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ, и заканчивая прямыми эфирами на Беларусь — 1. Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы», — отметил он.

Как сообщает телеграм-канал NEXTA, еще двое ведущих новостей на государственном радио написали заявления на увольнение.