Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, «Добрай Ранiцы, Беларусь», Евровидение (и взрослое, и детское). И проект, о котором мечтают многие — собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. 70 выпусков. Мы приглашали крутых звёзд и молодых белорусов, давали им возможность петь вживую, веселились в интерактивах. И «Макаёнка, 9» я создавал с нашей командой только ради ЭМОЦИИ нашего зрителя. Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь ❤️.