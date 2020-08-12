В Минске, Гродно, Барановичах, Лиде, Гомеле и многих других городах женщины начали мирную акцию протеста против произвола сотрудников органов внутренних дел.

К ним начали присоединяться и мужчины. Цепи выстраиваются все длиннее. В Гродно возле здания облисполкома люди встали на колени, сообщил telegraf.by.

В соцсетях сообщают, что ГАИ начала перекрывать улицы в районе рынка Комаровка и улицы Якуба Колоса в Минске.

К ст. метро Пушкинской прибыла Мария Колесникова, чтобы возложить цветы к месту, где погиб один из протестующих.