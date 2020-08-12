Белорусский провайдер А1 компенсирует своим абонентам абонентскую плату из-за недоступности интернет-сервисов за трое суток в период с 9 августа по 11 августа включительно. Об этом МЛЫН.BY рассказали в пресс-службе компании.

В связи со сложностями с доступом к некоторым сервисам через мобильный и фиксированный интернет по независящим от компании причинам руководством А1 принято решение о проведении корректировок абонентских плат абонентам мобильной связи, а также клиентам домашнего интернета и телевидения — физическим и юридическим лицам — за трое суток в соответствии со следующим алгоритмом.

Абонентам мобильной связи (физическим и юридическим лицам), пользующимся тарифами, в абонентскую плату которых вместе с голосовыми сервисами включен пакет интернет-трафика, будет предоставлена компенсация:

на тарифных планах с объемом включенного трафика c 500 МБ до 9 ГБ — в размере 30% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса; на тарифных планах с объемом включенного трафика от 10 ГБ — в размере 50% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса; абонентам мобильного интернета, пользующимся тарифами/платными интернет-пакетами, включая роуминг-пакеты, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости, будет предоставлена компенсация в размере 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за каждый день отсутствия сервиса.

Корректировки абонентских плат на тарифных планах, не включающих услугу передачи данных, а также с включенным пакетом интернет-трафика менее 500 МБ, производиться не будут.

2. Aбонентам домашнего интернета и телевидения VOKA (физическим лицам) будет предоставлена компенсация:

на тарифных планах домашнего интернета без включенного видеосервиса VOKA — в размере 100% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса; на тарифных планах домашнего интернета, в абонентскую плату которых включен видеосервис VOKA, — в размере 50% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса.

3. Aбонентам фиксированного интернета и телевидения VOKA (юридическим лицам), а также клиентам ЦОД А1 будет предоставлена компенсация:

клиентам фиксированного интернета, а также клиентам ЦОД А1, использующим интернет для обеспечения доступа/работоспособности корпоративных ресурсов — в размере 100% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса; на тарифных планах фиксированного интернета, в абонентскую плату которых включен видеосервис VOKA, — в размере 50% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса.

Корректировки абонентских плат будут проводиться в автоматическом режиме в соответствии с описанным алгоритмом физическим лицам — путем зачисления на баланс, начиная с 16 августа, юридическим лицам — будут учтены в счете за август, о чем абоненты получат соответствующие уведомления.