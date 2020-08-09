Во время досрочного голосования в Могилеве во всю задерживали людей, пишет Mogilev.online.

В течение прошедшей недели милицией были задержаны несколько журналистов, правозащитников и один наблюдатель. Всем дали по 10 – 12 суток ареста.

На избирательных участках, по словам правозащитников, происходит абсурд. Независимых наблюдателей не пускают на участки, выгоняя на улицу, вызывают на них милицию. Разбежка в цифрах явки избирателей, даваемых избирательными комиссиями и независимыми наблюдателями, отличается в два раза.

Портал подготовил видеодайджест о том, как похищали людей в Могилёве и почему задержанный журналист пришел на суд избитым.