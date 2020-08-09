Максим Знак обратился к избирателям и рассказал, как действовать в день основного голосования.

«Видимо, пора, наконец, рассказать план? Ну что же, пока есть возможность – давайте, расскажу, как я его понял.

Немного неудобно, вообще-то я уже всё рассказал 20 июня, но тогда мне почему-то никто не поверил. Давайте ещё раз.

План – мы. План – вы. Всё, что произошло в этой кампании – это краудсорсинг. Вот и всё. Всё гениальное – просто.

Какие системы устойчивее? Сервер или торренты? Торренты. Служба такси или убер? Убер. Продолжите, пока не надоест:

Оглянитесь на события, которые произошли с 8 мая. Всё это сделали мы вместе. Оцените каждое событие, которое казалось невероятным, и подумайте, почему так произошло.

Потому что нельзя сломать то, чего нет. Вместо плана и кукловодов – простая стратегия и полная свобода для каждого. Вместо жёстких правил – общие принципы. Вместо денег – вера и энтузиазм. И ведь работает!

Правду говорить легко и приятно. Именно этим занимались все те, кто этим летом шаг за шагом приближался к сегодняшнему дню. Было два простых принципа: мы хотим, чтобы было честно, мы хотим, чтобы было по закону.

Под этими принципами готовы подписаться все. Только одни – на словах, а другие – на деле. Есть ещё один принцип, он звучит постоянно: мы за любовь, и против насилия.

Отрицание насилия не означает согласие с происходящим. Отрицание насилия означает более сильную моральную позицию: правда всё равно победит, как побеждала этим летом каждый день.

Что будет сегодня? Этого никто не знает. Но я знаю, что стратегия поведения на вечер, которую озвучил объединенный штаб – устойчивее, чем план, который пытаются навязать (почему-то синхронно) из государственных СМИ и телеграм-каналов. Потому что субъектом быть приятнее, чем объектом. И судьба страны решается именно в этот вечер не на площадях, а на избирательных участках. И по моему глубокому убеждению – решается как раньше, прежде всего, с позиций закона.

Каждый избиратель может сделать простое дело у себя на участке: проверить, все ли в порядке, объединиться с соседями в поисках правды в коллективном заявлении… и посмотреть, что получится.

Звучит не похоже на план? Так это же хорошо. Нет плана – нельзя сломать.

Итак, избирателей приглашают прийти на участки после закрытия и узнать результаты выборов первыми. По Избирательному кодексу подсчет голосов ведётся непрерывно и протокол вывешивается в общедоступном месте (общедоступное – очевидно, это когда все могут ознакомиться). Пока всё просто.

На большинстве участков уже зафиксированы серьезные нарушения. Уже расходится явка на досрочном. Уже выявилось что-то в списках избирателей.

Все эти нарушения уже записали наблюдатели или другие избиратели. В ожидании оглашения результатов можно обсудить процесс голосования, обобщить данные о нарушениях, узнать друг у друга, за кого отдавали голоса (ведь уже агитации быть не может – участки закрылись).

Если кто-то из избирателей распечатает и принесет предлагаемую форму заявления – ее можно подготовить к подаче. Коллективное заявление могут подписать любые избиратели – даже те, кто смотрит из окна.

Коллективное заявление стоит сфотографировать на память всем желающим – этот документ можно приложить к простому сообщению о нарушении на участке, который на следующий день при необходимости можно отправить и в ЦИК и в другие органы.

Подавать заявление в милицию нужно в случае, если гипотеза о подлоге подтвердится в протоколе голосования (либо косвенно подтвердится отказом выдать протокол).

Возможно, члены комиссии сегодня всех приятно удивят, и никаких заявлений подавать не понадобится. Пока комиссия не объявила окончательные итоги, еще могут случиться чудеса. (Вы ведь купили шампанское заранее?)

Кому подать заявление? Конечно, только в милицию. Не надо самодеятельности. Милицию можно вызвать, можно обратиться к милиционеру на участке.

Может даже случится так, что милиция приедет и до вызова – и это здорово. Ведь любой сотрудник органов внутренних дел «независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени» (так записано в ст. 23 Закона об ОВД) в случае обращения граждан обязан «принять возможные меры по пресечению преступления, административного правонарушения, оказанию нуждающимся необходимой помощи, установлению и задержанию лиц, совершивших преступление, административное правонарушение, выявлению очевидцев преступления, административного правонарушения, охране места происшествия».

При этом, конечно, избирателям при наличии возможности можно параллельно собирать любые доказательства нарушений на своем участке – например, заявления членов комиссии, фотографии и другое.

Будут ли заявления составляться? Примут ли заявление на месте? Что скажут члены комиссии? Будет ли в заявлении достаточно фактических данных для того, чтобы констатировать подделку (например, о своем выборе определенного кандидата открыто, прямо в заявлении, заявит больше граждан, чем указано в протоколе).

Не знаю ответа ни на один из этих вопросов. Но я знаю точно, что если граждане с 5000+ участков будут выяснять ситуацию лично у них на участке (дома), и принимать меры для спасения своих голосов законными способами «не отходя от кассы», то эта система заслуживает гораздо больше доверия, чем попытка в течение двух дней кандидату собрать и подать нарушения по всей стране (хотя это, безусловно, будет сделано).

Итак, простой расклад: кандидат – по стране в целом, избиратель – на своём участке. Мирно и спокойно. По закону. Понимая и принимая, что даже мирные законные действия вызывают в эти дни неадекватную и незаконную реакцию.

Но моё личное убеждение – если ответить насилием на насилие, то те, кто это обещают не первый месяц, наконец, вздохнут с облегчением: ура, теперь нам всё понятно. Нет, ребята, нам пока не понятно – сначала отчитайтесь по каждому участку, а заодно попробуйте удержать стаю чёрных лебедей, которые могут появится на любом из тысяч участков: или члены комиссии скажут правду, или милиционер попадётся настоящий, или просто случится какая-нибудь глупость вроде выпавшей пачки поддельных бюллетеней.

В любом случае, все мы – невероятные. И конечно, вместе – победим!