На 12.00 9 августа явка на выборах президента составила 54 процента, сообщила в эфире «Беларусь 1» глава ЦИК Лидия Ермошина. Выборы признаны состоявшимися, сообщает TUT.BY.

— Более 54 процентов избирателей приняли участие в голосовании. Следовательно, уже можно говорить о том, что мы в конце дня уже получим какой-то результат, — сказала Ермошина.

По ее словам, 50-процентный барьер преодолели все регионы, кроме Минска. В Гомельской и Могилевской областях на участки пришли более 60 процентов избирателей, сюда входят и проголосовавшие досрочно. В Гомельской области уже проголосовали 66%, в Могилевской — 63%, в Минске — 43%.

— Здесь тоже люди идут, подтягиваются, стоят очереди. Поэтому я думаю, что эта цифра отнюдь не предел — будем иметь достаточно высокую явку избирателей.

Ермошина сообщила, что на выборах присутствуют более 200 наблюдателей из-за рубежа, в основном — стран СНГ и представители посольств, аккредитованных в стране. Также аккредитовано 53 868 национальных наблюдателей.

Досрочно проголосовали более 40 процентов избирателей.