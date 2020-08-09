ЦИК: досрочно на выборах президента проголосовали более 40% избирателей

Явка избирателей за пять дней досрочного голосования, по данным Центризбиркома, составила 41,70%.
Активнее всего голосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в столице:
- Брестская область — 38,40%
- Витебская область — 39,34%
- Гомельская область — 54,44%
- Гродненская область — 38,60%
- Минская область — 39,66%
- Могилевская область — 49,92%
- Минск — 33,40%
Независимые наблюдатели заявляют, что явка в разы завышена. Сегодня, 9 августа, основной день голосования на президентских выборах.