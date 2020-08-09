ЦИК: досрочно на выборах президента проголосовали более 40% избирателей

Явка избирателей за пять дней досрочного голосования, по данным Центризбиркома, составила 41,70%.

Активнее всего голосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в столице:

Брестская область — 38,40%

Витебская область — 39,34%

Гомельская область — 54,44%

Гродненская область — 38,60%

Минская область — 39,66%

Могилевская область — 49,92%

Минск — 33,40%

Независимые наблюдатели заявляют, что явка в разы завышена. Сегодня, 9 августа, основной день голосования на президентских выборах.