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Явка избирателей за пять дней досрочного голосования, по данным Центризбиркома, составила 41,70%.

Активнее всего голосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в столице:

  • Брестская область — 38,40%
  • Витебская область — 39,34%
  • Гомельская область — 54,44%
  • Гродненская область — 38,60%
  • Минская область — 39,66%
  • Могилевская область — 49,92%
  • Минск — 33,40%

ЦИК: досрочно на выборах президента проголосовали более 40% избирателей

Независимые наблюдатели заявляют, что явка в разы завышена. Сегодня, 9 августа, основной день голосования на президентских выборах.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА