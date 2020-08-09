Семь человек из штаба Светланы Тихановской были задержаны вчера или сегодня. Некоторым из них дали «сутки», что предъявляют остальным — пока неизвестно, сообщает TUT.BY.

Как сообщила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина на утро 9 августа, задержаны: начальник штаба, доверенное лицо Мария Мороз, доверенные лица кандидата Олег Моисеев, Татьяна Каневская, Юрий Власов, Андрей Смоленчук получил 15 суток, доверенное лицо в Гродно Дмитрий Тит не выходит на связь, доверенное лицо в Гродно Павел Мельковский был осужден на 5 суток, его машина со 100 тысячами листовок изъята. Задержанного вчера члена команды Антона Сташевского перевели в Следственный комитет.

— К сожалению, о многих из них мы не можем получить дальнейшую информацию — где они находятся, что им предъявлено и т. п., — отметили в штабе.