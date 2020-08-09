Уважаемый Александр Григорьевич!

В настоящее время я не проживаю в Беларуси, но по происхождению являюсь настоящим, коренным белорусом. И я имею право обратиться к вам с настоящим письмом.

Волею судьбы сложилось так, что в ваших руках находится будущее нашей общей страны: вы «сосредоточили в своих руках необъятную власть» (если цитировать знаменитое ленинское «Письмо к съезду»), присвоив себе право вершить судьбу почти

10-миллионной страны, принимать решения, от которых зависят ее благополучие и даже само существование. Но вместе с тем на ваших плечах лежит огромная ответственность, которую вы обязаны осознавать и которую вы не можете игнорировать.

Сегодня Беларусь уже не та, что была еще полгода назад, не говоря уже о ситуации 10–15-летней давности. Тогда большинство белорусского народа вас действительно поддерживало, в вас очень многие верили и отдавали вам свои голоса на выборах. Конечно, реальные результаты, скорее всего, отличались от официальных, но важно другое – тогда вы на самом деле были президентом большинства белорусского народа. Но, как писал Максим Богданович, няма таго, што раньш было. Сегодня расклады уже совершенно другие. Белорусы устали жить в стране, которая долгие годы топчется на месте, где талантливая молодежь из-за своих прогрессивных взглядов не видит для себя будущего на родине, где попираются элементарные права человека и гражданина, где установлен, можно сказать, средневековый режим персоналистской диктатуры. Люди хотят лучшей жизни, но они понимают, что при вас вряд ли она когда-нибудь будет – вы уже сделали всё, что могли.

Я далек от однобокого восприятия истории, от того, чтобы мазать тот или иной период истории лишь одной краской. Жизнь всегда богаче примитивного дихотомического деления на белое и черное. Наверное, будущие историки, когда будут оценивать период вашего правления, найдут в нем что-то позитивное. Например, вы когда-то в определенном смысле исполнили свое обещание «отвести народ от пропасти». Но вопрос, какой ценой это было достигнуто: ценой уничтожения демократии, свободы слова, реальных выборов, «братской интеграции» с Россией, создания неэффективной, тотально огосударствленной экономической системы. Да, с тактической точки зрения эти шаги, при всей их, мягко говоря, неоднозначности, оправдали себя. Но в долгосрочной перспективе это был путь в тупик, что сегодня в полной мере и подтверждается.

Вы фактически отняли у белорусов право выбора и сегодня пытаетесь изобразить белорусский народ скопищем несмышленых детей, неспособных избрать себе президента. Но это не так. Белорусский народ достаточно взрослый, грамотный и мудрый, чтобы сделать правильный выбор. И потом нести за этот выбор ответственность, как во всех развитых странах. К слову, именно нежелание большей части общества брать на себя эту ответственность вы и эксплуатировали долгое время, разыгрывая роль отца нации, готового взвалить на свои плечи весь груз проблем в обмен на лояльность и делегирование всех прав и полномочий одному человеку. Этот договор действительно действовал долгое время, но сейчас он рушится на глазах. В Беларуси наконец формируется полновесное гражданское общество, готовое самоорганизовываться, проявлять солидарность, отстаивать свои права, свое достоинство, свои принципы и убеждения. И, в конце концов, брать на себя ответственность за свою судьбу и судьбу Беларуси.

Я ни в коем разе не призываю к революции, к Майдану, чего вы очень боитесь. И, собственно, ничего не имею лично против вас. Я за демократию. А демократия, как известно, – это не победа демократов, а победа того, кого народ выбрал путем свободного волеизъявления. И если вы победите на честных выборах, то я это приму как выбор белорусского народа. Но при вас честных выборов не было никогда, и, как мне кажется, никогда не будет. А значит, не будет развития, прогресса, движения вперед. А будет упадок и деградация. Этого я своей Родине не желаю.

Я понимаю, что призывать вас к чему-либо бессмысленно. Но вы должны помнить, что мировая история не знает примеров счастливых диктаторов и что нельзя построить счастье на насилии. Весь мировой исторический опыт неумолимо о том свидетельствует.

Жыве Беларусь!

Дмитрий КУРАТНИК,

гражданин Беларуси

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Газета «Народная Воля» № 62 (4520)