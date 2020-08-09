Выпускники юрфака выступили с открытым обращением, как это уже сделали выпускники других учебных заведений.

– Мы обращаемся ко всем нашим однокурсникам, коллегам и просто согражданам, которые сейчас, возможно, против своей воли, «просто выполняют свою работу» в государственных структурах.

9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы, и сейчас наши с вами действия напрямую определяют наше общее будущее, будущее нашей страны, – отмечается в обращении.

Выпускники юрфака БГУ напоминают, что по Конституции единственным источником государственной власти является народ – и сегодня «граждане требуют восстановления своих неотъемлемых прав». И, в первую очередь, права на честные и прозрачные выборы.

– Сотрудники правоохранительных органов должны поддерживать законность и правопорядок – охранять право. Они не могут выполнять политический заказ, не должны служить какому-либо человеку или группе лиц.

Однокурсники, вспомните свою присягу! И не забывайте о том, что ваша зарплата выплачивается народом Беларуси, а не одним человеком из его личных средств. Нарушая закон, подвергая сограждан бесчеловечному либо унижающему достоинство обращению, вы лишаете счастливого благополучного будущего не только окружающих, но также себя и своих детей…

Выбрав профессию юриста, мы все мечтали жить в правовом государстве, стоять на страже закона и гордиться своей работой. И мы устали в смущении повторять, что в нашей стране может случиться что угодно. Нам стыдно читать акты, в которых не соблюдается принцип верховенства права. Выбор есть всегда! – пишут выпускники юрфака БГУ.