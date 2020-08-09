В каждом стационаре созданы специальные зоны для больных COVID-19, туда медработники принесут урну для голосования.

Больные коронавирусом белорусы смогут проголосовать на президентских выборах дома, а те, кому позволяет самочувствие, могут съездить на участок на скорой помощи, сообщил в субботу министр здравоохранения Владимир Караник, передает Sputnik.

Министр рассказал, что у тех пациентов, которые не могут покинуть квартиру, есть возможность проголосовать на дому – к ним приедет с урной бригада медиков в защитных костюмах.

Он добавил, что если состояние пациента позволяет ему приехать на участок, то у него будет такая возможность – его доставит скорая помощь. Естественно, голосование будет на закрытых избирательных участках, которые организованы в стационарах. Туда принесут урну для голосования медики в защитных костюмах.

Списки желающих, по словам министра, составляются, обратиться можно в свое медучреждение вплоть до 18:00 воскресенья, основного дня выборов.

Контактам же первого уровня, фактически здоровым пациентам, которые находятся под медицинским наблюдением, по словам главы Минздрава, были выданы соответствующие памятки, а также перчатки и маски, чтобы они могли проголосовать безопасно как для себя, так и для и окружающих.