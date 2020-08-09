Участковые комиссии могут установить пропускной режим при входе на участки в случае большого скопления людей. Об этом в эфире «Беларусь 1» заявила глава ЦИК Лидия Ермошина, пишет TUT.BY.

— Хотела бы обратиться к избирателям, чтобы они не тянули, чтобы они приходили на участки все-таки в основном в утренние или дневные часы. Ибо в вечерние часы по крайней мере оппоненты власти обещают скопление людей. Это значит, что в избирательных комиссиях участковых будет установлен пропускной режим, будет запускаться только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени. А их вечером будет меньше, в силу того что часть поедет с переносными ящиками обеспечивать голосование на дому, — заявила Лидия Ермошина.

Она также предупредила, что в 20.00 участки закроют и если будут очереди, то желающие проголосовать могут не успеть это сделать.

Лидия Ермошина также отметила, что конкуренция среди кандидатов хороша тогда, когда они равны по уровню.

— Я не могу сказать о наших выборах. Тем не менее в любом случае — выборы альтернативные, — усмехнулась она. — И это дает возможность избирателю определиться с выбором.