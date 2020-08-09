Правозащитное сообщество Беларуси признало арестованного на 2 месяца политтехнолога Виталия Шклярова политическим заключенным. С таким заявлением лишённый регистрации правозащитный центр «Весна» выступил в субботу, 8 августа. Он призвал власти немедленно освободить Шклярова и прекратить его уголовное преследование.

Политтехнолог был задержан 29 июля. Государственные СМИ республики сообщили, что Шкляров был консультантом оппозиционного блогера Сергея Тихановского, который планировал участвовать в выборах президента Беларуси. Однако самому Тихановскому «не известны» подобные факты из биографии политтехнолога, рассказала супруга блогера Светлана, зарегистрированная кандидатом в президенты.

По сведениям правозащитников, Шклярова обвиняют в организации «групповых действий, грубо нарушавших общественный порядок при проведении пикета по сбору подписей» за выдвижение Светланы Тихановской 29 мая в Гродно.

44-летний Шкляров — уроженец Гомеля. По собственным словам политтехнолога, он работал в избирательных кампаниях Ангелы Меркель, Барака Обамы, Берни Сандерса, Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова.