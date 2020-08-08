Явка за четыре дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 32,24%, свидетельствуют данные Центризбиркома.

Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 26,45%, в Брестской области — 30,11%, Витебской — 30,86%, Гомельской — 42,72%, Гродненской — 30,02%, Минской — 29,09%, Могилевской -37,88%.

Досрочное голосование на выборах президента проходит 4-8 августа, белорусские граждане могут проголосовать на своих избирательных участках с 10.00 до 14.00, а также с 16.00 до 19.00.

На территории Беларуси создано 5 767 участков для голосования, в том числе 44 участка за пределами страны.

Всего в списки избирателей на предстоящих выборах президента включено 6 млн 844 тысячи 932 человека и 5 тысяч 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики.