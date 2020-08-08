Представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер скептически отнесся к данным о том, что российские исследователи ускоренно создали вакцину против COVID-19 и что она будет запущена в производство на днях.

«Между „найти“ или „иметь в распоряжении“ работающую вакцину и прохождением всех этапов ее проверки существует большая разница», — подчеркнул он.

Любые препараты должны быть тщательно испытаны, а требования, касающиеся их безопасного использования, соблюдены, подчеркнул эксперт ВОЗ.

Накануне в его организации заявили, что так называемая «серебряная пуля», то есть убивающее новый коронавирус лекарство, может так и не быть создана.

Как сообщалось, испытания вакцины на добровольцах в госпитале Бурденко оказались успешными. Средство против коронавируса разработал научный центр им.Гамалеи вместе с Минобороны РФ.