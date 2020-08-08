Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в целях безопасности вынуждена была покинуть свою квартиру в Минске и находится в окружении членов своего штаба и журналистов, заявила пресс-служба кандидата.

«После задержания двух своих основных помощников Светлана Тихановская была вынуждена покинуть свою квартиру и сейчас она находится в Минске в окружении членов штаба и журналистов», — сообщила агентству «Интерфакс-Запад» пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

«Ночевать дома Тихановская не будет, чтобы не оставаться одной. Но она не покидает Минск, остается на территории города», — добавила пресс-секретарь.

В субботу днем правоохранительные органы задержали руководителя избирательного штаба Тихановской — Марию Мороз. Она была доставлена в РУВД Фрунзенского района Минска, а затем переведена в центр изоляции правонарушителей (ЦИП).

«Марию Мороз обвиняют в административном правонарушении. Скорее всего, ей дадут штраф. Но это будет не раньше понедельника», — информировала ранее Красулина.

Мороз является доверенным лицом Тихановской, пояснила пресс-секретарь.

Красулина также сообщила, что примерно с 15 часов не выходит на связь еще один представитель штаба Тихановской и ее доверенное лицо Олег Моисеев, который был вызван на беседу в ГУБОПиК МВД.

Ранее сообщалось, что Мороз задерживали 6 августа на выходе из литовского посольства, куда она пришла подавать документы на визу, но вскоре отпустили после беседы.