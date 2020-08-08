У Организации Объединенных Наций нет мандата по наблюдению за выборами в Беларуси, однако в ООН «с озабоченностью следят за ситуацией с точки зрения соблюдения прав человека» в преддверии президентских выборов, которые запланированы на 9 августа. Об этом сообщили из офиса пресс-секретаря ООН.

В этом контексте в ООН напомнили о заявлениях пресс-секретаря Управления по правам человека, а также ряда независимых экспертов ООН. 17 июля пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Лиз Троссел призвала власти Беларуси немедленно освободить граждан, арестованных за то, что они мирно осуществляли свои права на свободу слова и собраний. В связи с очередной волной массовых арестов в преддверии президентских выборов в Управлении ООН по правам человека напомнили, что любые ограничения только подорвут доверие народа к избирательному процессу.

В Управлении призвали власти уважать права граждан на свободу выражения мнений, мирные собрания и ассоциации.

«Мы призываем освободить всех тех, кто был задержан только за то, что осуществлял свои гражданские права», – говорится в заявлении Управления ООН от 17 июля.

Ранее, 10 июля, Специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марен призвала международное сообщество поддержать правозащитников, активистов и журналистов Беларуси, реализующих в преддверии президентских выборов свое право на свободу слова и на мирные собрания.

«За последний год и без того тяжелое положение с правами человека еще более ухудшилось», – заявила Анаис Марен, представляя свой ежегодный доклад Совету по правам человека. Доклад содержит анализ ситуации в области гражданских, политических, культурных и социально-экономических прав граждан за период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года.