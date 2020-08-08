Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с обращением к белорусам по поводу голосования 9 августа.

Обеспокоенная силовыми мерами, предпринятыми милицией накануне к участникам велопробега в Минске, она отдельно обратилась к представителям силовых структур. Она призвала их отказаться от насилия в отношении сограждан, не выполнять преступные приказы.

«Нам не нужна кровь на улицах городов!», – заявила она.

Также она обратилась с призывом к руководителям избирательных комиссий провести честный подсчет голосов.