По этому поводу 8 августа на всероссийском молодежном образовательном форуме высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что задержание 33 граждан России в Беларуси в информационном пространстве подавалось чуть ли не спецоперацией российской стороны по забросу своих неких специально обученных людей для дестабилизации обстановки в соседней стране.

«А что оказалось на поверку? Оказалось – провокацией третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов», – цитирует Захарову ТАСС.