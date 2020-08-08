Как сообщил телеграм-канал кандидата в президенты Светланы Тихановской «Пул первой», Колесникову задержали при выходе из штаба.

«Когда сели в машину и начали выезжать из парковки – заблокировал серебристый бус, вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали», – написано в сообщении.

Вскоре появилась информация, что ее отпустили. В телеграм-каналах даже опубликовали ее фото якобы после случившегося.

Стало также известно, что в целях безопасности Светлана Тихановская покинула свою квартиру.