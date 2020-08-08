Интернет-платформа «Голос» разработана белорусами для белорусов, чтобы быть уверенными в точности и прозрачности подсчета наших голосов, говорится в открытом обращении ее команды в ответ на заявление главы ЦИК Лидии Ермошиной о том, что данная инициатива – вредный и преступный проект. Команда платформы также отвечает на информацию из Генпрокуратуры о возможном проведении «Голосом» социологических исследований без аккредитации. Публикуем выдержки из обращения.

Платформа не контролирует волеизъявление граждан, не является «теневым избиркомом», не девальвирует официальные результаты выборов, не нарушает закон, не финансируется из-за рубежа, не разглашает персональные данные зарегистрированных пользователей, не агитирует ни за одного из кандидатов, не наносит вред избирателям, не занимается проведением соцопросов и главное — не призывает в массовым беспорядкам.

Убедиться в достоверности официальных результатов – единственная цель платформы. Она является сервисом, направленным на реализацию и защиту конституционных прав граждан Республики Беларусь по проведению честных выборов.

Платформа «Голос» не контролирует волеизъявление граждан, поскольку не обращается к избирателю с опросами, не подсматривает за ним в не зашторенных кабинках для голосования, не принуждает голосовать досрочно, не манипулирует выдержками из закона.

Платформа «Голос» не заменяет собой голосование и не является экзит-полом. Система основана на активности людей, решивших анонимно сообщить о своем выборе.

Даже если нормы права будут интерпретированы таким образом, что платформу «Голос» приравняют к социологическому опросу, это ни в коей мере не затронет интересы, права и свободы избирателей, зарегистрированных в системе.