Его судили 7 августа за то, что он, согласно милицейскому протоколу, накануне утром «с целью совершения мелкого хулиганства» пришел на избирательный участок № 9 в деревне Гать Октябрьского района, где «умышленно в присутствии членов избирательной комиссии и других граждан» проводил «в том числе видеосъемку каждого члена избирательной комиссии».

Андрей Паук оказался на данном избирательном участке не случайно. Здесь регистрировалась в качестве наблюдателя его жена Ольга. Ее присутствие председатель избирательной комиссии директор местной школы Светлана Одинец восприняла в штыки, объявив, что согласно документу Центризбиркома на участке может быть не более 3 наблюдателей. Ольга попыталась провести правовой ликбез среди членов комиссии и отказалась покинуть участок, мотивировав это тем, что даже если следовать указаниям председателя ЦИК Лидии Ермошиной, ее должны оставить на участке, так как она пришла раньше всех.

Разрешение коллизии на избирательном участке с участием его жены снимал на видео Андрей Паук. Делал он это, как описано в протоколе, «нагло, дерзко, чем нарушил общественный порядок».