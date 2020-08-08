Кандидат в президенты совместно со своими соратницами по объединенному штабу Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой записала видеообращение.

В этом кратком послании сконцентрированы основные посылы белорусскому обществу, настроенному на перемены.

В нем подчеркивается, что белорусы – одна семья. «Беларусь не принадлежит политикам, президентам партиям или группам. Беларусь принадлежит только себе и своему народу», – отмечается в нем.

Обращаясь к согражданам, Тихановская, Цепкало и Колесникова заявляют:

– мы против насилия на улицах и площадях;

– мы за честные, прозрачные выборы;

– мы верим в добро и справедливость;

– как раньше уже никогда не будет.