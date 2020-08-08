8 августа к 19.00 автолюбители стали съезжаться ближе к центру города. Из некоторых машин звучала песня Виктора Цоя «Перемен!». Солидарные люди демонстрировали друг другу белые браслеты, знак несогласия с властью.

Тем самым белорусы выражали свою поддержку посаженным на 10 суток Владиславу Соколовскому и Кириллу Голанову, которые 6 августа в Киевском сквере на официальном мероприятии включили песню Цоя и продемонстрировали свою солидарность с кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

Вступил в действие ОМОН. Прохожих стали задерживать и усаживать в микроавтобусы.