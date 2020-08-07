Его обвиняют в «организации несанкционированных массовых мероприятий»

Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николай Лысенков задержан в Столбцах.

Лысенков – доверенное лицо и начальник штаба кандидата Сергея Черечня. В рамках досрочного голосования он был наблюдателем на участке для голосования в родных Столбцах.

Команда политика утром в пятницу опубликовала видео задержания Лысенкова.

К главе штаба кандидата в президенты подошли сотрудники правоохранительных органов, один из них сообщил, что в отношении Лысенкова начат административный процесс по подозрению в организации несанкционированных массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП).

Лысенкова доставили в Столбцовский РУВД якобы для проведения проверки.