В Минске задержаны журналисты телеканала «Настоящего Времени». Силовики (двое в милицейской форме и двое в штатском) пришли за ними в гостиницу «Минск».

Сейчас они находятся в Московском РУВД.

Как сообщил belsat.eu собкор «Настоящего Времени» в Минске Роман Васюкович, задержаны Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк (оба живут в Праге) и Юрий Баранюк – собственный корреспондент телеканала из Санкт-Петербурга.

По словам Романа Васюковича, у него милиционеры проверили документы и отпустили, однако забрать технику (камеру и устройство для живых трансляций) не разрешили.

Журналистам инкриминируют нарушение законодательства о СМИ – работу в Беларуси без аккредитации.

Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк – гражданин России.

«Настоящее Время» уже несколько недель освещает выборы в Беларуси и накануне провело четырехчасовой спецэфир с сорванного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской. Только в соцсетях его посмотрели более полумиллиона раз.