В индийском городе Кожикоде, штат Керала, самолет авиакомпании Air India совершил жесткую посадку и выкатился за пределы полосы. Об этом сообщает Times of India.

По данным источников в полиции, погибли 16 человек. Власти подтвердили гибель 14 человек, а также сообщили, что 138 человек пострадали, 15 из них получили тяжелые травмы.

Самолет выполнял рейс из Дубая, на его борту находился 191 человек. По данным Indian Express, командир экипажа погиб, второй пилот получил серьезные травмы; Air India официально сообщила, что несколько пассажиров ранены.

Лайнер выполнял посадку в дождливую погоду. На фотографиях и видео с места катастрофы видно, что корпус самолета частично разрушен, фюзеляж разломился на две части.

#AirIndia Express B737 Dubai to Calicut, with 191 people — passengers & crew — amid heavy rainfall with visibility of 2000 meter … after landing Runway 10, continue running to end of runway and fall down in the valley and broke down in two pieces #Calicut pic.twitter.com/Exb8sa2Crm

— Supriya Bhardwaj (@Supriya23bh) August 7, 2020