Явка за три дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 22,47%, об этом говорится в отчете ЦИК, сообщает TUT.BY.

За три дня больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в Минске:

— Брестская область — 20,45%

— Витебская область — 21,18%

— Гомельская область — 30,22%

— Гродненская область — 20,05%

— Минская область — 20,84%

— Могилевская область — 26,14%

— Минск — 18,89%

Всего по данным ЦИК, в первые три дня досрочного голосования явка избирателей составила 22,47%. Для сравнения: на прошлых выборах за этот период заявлялось о явке 18,67%, в 2010 году за три дня досрочно проголосовало 11,7%, в 2006 — 9,1%.

Тем временем инициатива «Честные люди» говорят о завышении явки в ходе досрочного голосования.

Основной день голосования назначен на 9 августа.