Президент России Владимир Путин поговорил с президентом Беларуси Александром Лукашенко по телефону, сообщает Кремль.

В Кремле отметили, что в ходе разговора обсуждались «актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений», пишет TUT.BY.

— Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Беларуси 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран, — акцентировали внимание у президента России.

Там также указано, что российская сторона заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.

Пресс-служба президента Беларуси сообщила, что разговор состоялся по инициативе российской стороны, и что значительная часть беседы касалась актуальных вопросов противодействия пандемии COVID-19 в двух странах, выработки вакцины для борьбы с этой инфекцией.

Также предметно главы государств обсудили ход избирательной кампании в Беларуси.

— Одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Беларуси. В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности, — говорится в сообщении пресс-служба Александра Лукашенко.

Задержание «боевиков из ЧВК Вагнера»

Напомним, в ночь на 29 июля 33 гражданина России, участника частной военной компании Вагнера, задержали в санатории «Белорусочка» под Минском. Следственный комитет Беларуси сообщил, что 33 россиянина обвиняются в «организации массовых беспорядков» и проходят по одному делу с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Тихановский, который с 29 мая находится в СИЗО, удивился обвинениям в связях с задержанными «российскими боевиками». Российская сторона заверила, что целью въезда в Беларусь «боевиков ЧВК Вагнера» был транзитный проезд, конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке. Во время послания президент Беларуси отметил, что их конечной точкой была Беларусь.

5 августа состоялся разговор президентов Беларуси и Украины, где Владимир Зеленский попросил Александра Лукашенко передать Украине задержанных «бойцов ЧВК Вагнера». 6 августа Украина направила Беларуси запрос о выдаче ей задержанных «боевиков ЧВК Вагнера».

6 августа Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными «бойцами ЧВК». Он также призвал «не пугать последствиями» за задержание 33 россиян. Позже он отметил, что знает, от кого получали команды задержанные «бандиты из ЧВК Вагнера».