Планировалось, что концерты российских и украинских эстрадных звезд пройдут в разных городах Беларуси 8 августа де-факто в поддержку действующей власти.

8 августа — последний день перед выборами президента Беларуси. В этот день в разных городах страны запланированы концерты с участием российских и украинских звезд.

Ранее в интервью «Дождю» кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее соратницы Вероника Цепкало и Мария Колесникова призвали российских исполнителей не выступать в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.

В то же время белорусские фанаты артистов обратились к ним в соцсетях. В частности, они попросили Григория Лепса, Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Тину Кароль, группы «Отпетые мошенники» и «Кар-Мэн» и других исполнителей не выступать в Беларуси перед выборами.

В результате Леонид Агутин, группы Rasa, «Кар-Мэн», дуэт Джаро и Ханза, Юлианна Караулова, Тина Кароль и певец Мэвл отказались от выступления в Беларуси на концертах 8 августа. Многие их них поблагодарили белорусских поклонников за возможность избежать политических ассоциаций.

«Спасибо вам большое за то, что предупредили нас», — написал один из солистов группы Rasa.

Любопытно, что спонсор большого десанта российских и украинских артистов в Беларусь 8 августа не разглашается. Известно лишь, что по его запросу, в отличие от запросов альтернативных кандидатов в президенты Беларуси, площадки для выступлений музыкантов нашлись без проблем.