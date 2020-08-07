В заявлении подчеркивается, что Евросоюз поддерживает независимость и суверенитет Беларуси и готов к укреплению сотрудничества, но приоритетом в отношениях всегда будут права человека и демократия.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси

«Президентские выборы в Беларуси состоятся в это воскресенье, 9 августа, и досрочное голосование уже началось.

В ходе избирательной кампании белорусский народ продемонстрировал беспрецедентную политическую мобилизацию в пользу свободных выборов и демократии.

Мирная мобилизация общества до сих пор встречалась с неприемлемыми дальнейшими ограничениями свободы средств массовой информации и собраний, а также с задержаниями мирных демонстрантов, внутренних наблюдателей, журналистов и активистов.

Суверенитет и независимость страны могут быть укреплены только мирными, свободными и справедливыми выборами. ЕС продолжает призывать белорусские власти обеспечить соблюдение основных свобод выражения мнений и мирных собраний в соответствии с международными обязательствами Беларуси.

ЕС обращается к белорусским властям с призывом гарантировать осуществление в полном объеме политических прав кандидатов, избегать применения силы против мирных протестующих, воздерживаться от дальнейших задержаний наблюдателей за выборами, мирных протестующих, кандидатов и членов их команд и немедленно освободить всех активистов, правозащитников, блогеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам.

ЕС по-прежнему привержен укреплению своего взаимодействия с белорусским народом. Мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси, в то время как права человека и демократия будут оставаться на переднем крае соображений ЕС при формировании его политики в отношении этой страны», — говорится в заявлении