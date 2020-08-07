Полное солнечное затмение 2027 года будет самым продолжительным на суше с 1991 года и по 2114 годы, а лучшим местом, для наблюдения этого явления является египетская Долина Царей.

Луна заслонит Солнце и отбросит свою тень на Землю… 2 августа 2027 года произойдет уникальное затмение, которое астрономы не советуют пропустить.

Займет это явление 6 минут и 20 секунд, пишет Джейми Картер в колонке для Forbes.

Это единственный шанс увидеть внешнюю, более горячую, белоснежную корону Солнца. И самое продолжительное полное солнечное затмение XXI века. Хоть в 2009 году и происходило более длительное затмение, однако оно было над океаном и в основном перекрывалось облаками.

Где будет происходит полное солнечное затмение 2027 года?

Путь простирается от Атлантики через Испанию, Марокко, Алжир, Тунис, Ливию, Египет, Судан, Саудовскую Аравию, Йемен и Сомали. Вот и карта. Вариантов путешествия ̶ уйма, однако существует сразу несколько причин, почему стоит выбрать египетский Луксор:

Чистое небо в Северной Африке (как и полуденная температура 41°C).

Максимальная продолжительность явления составляет 6 минут 23 секунды к юго-востоку от Луксора, но всего на четыре секунды короче в Долине Царей.

Район является популярным туристическим центром, поэтому здесь много отелей.

Лучшие места для просмотра полного солнечного затмения в Египте

Луксор, расположенный на месте древних Фив, несомненно, не имеет себе равных.

Лучшим, хоть и самым переполненным людьми участком, вероятно, будет Долина Царей ̶ область высеченных в скале гробниц, построенных для фараонов между XVI и XI веками до нашей эры. Его симметричная архитектура и прекрасное расположение на фоне скалы, скорее всего, сделают Храм Хатшепсут центром наблюдения за затмением (если только этот район не будет закрыт).