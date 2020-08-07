Кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила 7 августа в интервью BBC, что не планирует больше устраивать митинги.

По словам Светланы, «то, что у нас всю последнюю неделю агитацию сорвали, это противозаконно». Кандидат в президенты считает, что смысла пытаться что-то организовать до 9 августа уже нет. А поэтому заявила, что надо ждать воскресенья и идти голосовать.

Про несостоявшийся митинг 6 августа кандидат в президенты сказала так: «Мы думали до последнего, что его не отменят. Даже думали сцену поставить на другой стороне. Но вчера мы получили официальное уведомление о том, что площадка занята. И так оказалось, что все площадки заняты».