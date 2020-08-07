Пресс-секретарь минского «Динамо» Роман Шевцов подтвердил pressball.by уход из клуба. Ранее с динамовцами расстался начальник управления маркетинга и связей с общественностью Роман Стронгин. Оба сотрудника написали заявление об увольнении «по соглашению сторон», не согласившись (по соображениям личного характера) с просьбой руководства осветить участие команды в досрочном голосовании на выборах президента.

Руководством «Динамо» заявление Шевцова было удовлетворено.

Хоккеистам предложили проголосовать досрочно в пятницу, 7 августа.

Роман Шевцов — известный белорусский журналист, работающий в жанре репортажа, автор блога и телеграм-канала «Волка ноги кормят». До перехода в «Динамо» Шевцов работал в компании «Спорт-пари», а также пресс-секретарем клуба «Крумкачы».