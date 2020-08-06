Обращение Светланы Тихановской и ее соратниц касается отмены властями планировавшегося 6 августа в столице в парке Дружбы народов митинга в поддержку кандидата в президенты.

Это мероприятие штаб Тихановской планировал провести с серьезным размахом. Анонсировалось участие музыкальных групп Volski, J:морс, Nizkiz, Tor Band, Krama. Свое участие подтвердили известные ведущие Катя Пытлева и Антон Мартыненко.

В связи со срывом митинга Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало пригласили минчан к 19.00 в Киевский сквер, где официально организован день открытых дверей учреждений дополнительного образования. Они и сами обещают там быть.