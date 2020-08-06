На YouTube-канале «В гостях у Гордона» транслируется интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Программу записали 5 августа в президентском дворце в Минске. Оно продолжалось более двух с половиной часов.

В ходе интервью Лукашенко говорил об отношениях Украины и Беларуси, о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском и бывших президентах – Викторе Януковиче и Петре Порошенко, о президенте России Владимире Путине, недавно задержанных под Минском бойцах российской частной военной компании «Вагнер», о президентских выборах в стране, своей главной сопернице Светлане Тихановской и о личной жизни.

Интервью Гордону – первое, которое Лукашенко дал для YouTube-проекта. Президент Беларуси рассказал, что согласиться на беседу с украинским журналистом его убедил младший сын Николай.