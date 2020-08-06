Разговорчики в сети: «Вместо отряда из 33 вагнеровцев будет 33 украинско-российских попсовика!»

8 августа власти организуют по всей стране агитационную акцию «Вместе за Беларусь!», в рамках которой в крупнейших городах выступят белорусские и приглашенные артисты, в том числе российские и украинские.

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на новость об агитационных концертах в канун выборов, а также напомнила аналогичную историю из 2006-го.

В списке числятся «Сябры», Инна Афанасьева, Руслан Алехно, Народный хор имени Титовича, «Отпетые мошенники», «Дискотека авария», Григорий Лепс, Александр Панайотов, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, «Кармэн», Тина Кароль, Таисия Повалий, рэперы Tyga, Saint Jhh и многие другие.

Информация о концертах с участием белорусских и зарубежных звезд появилась в последний момент, что наводит на самые разные мысли. Вот краткий обзор мнений, звучащих в соцсетях и на форумах.

Режиссер Андрей Курейчик: «Вместо отряда из 33 вагнеровцев будет 33 украинско-российских попсовика! А вот кому у нас денежки из больниц, пенсий и зарплат уходят».

Впрочем, как пишет редактор сайта Toursoyuz.by Лилия Кобзик, концерты с участием российских поп-звезд могут оказаться под угрозой срыва:

— Завезти, как планировалось, целый самолет с российской попсой в Беларусь, видимо, не получится. Вроде бы, по инсайду, самолет этот Россия не выпустит. Мы-то всех впускаем и через себя пропускаем. А у восточной соседки, напомним, границы еще толком не открыты. Авиасообщение восстановлено только с Лондоном, Стамбулом и Танзанией.

Значит, у массовиков-затейников остается два пути – лететь в Минск через Лондон, Стамбул, либо, пардон, Танзанию. Или – наземный путь. Но в пунктах пропуска российские пограничники потребуют что-нибудь предъявить – либо путевку в санаторий, либо доказательство, что едут к родственникам.

Скорее всего, белорусские санатории уже получили запросы на размещение российских звезд. Но санатории наши, после случая с «Белорусочкой», во-первых, боятся размещать россиян (особенно – когда речь идет об одноместных номерах мужчинам!), во-вторых, они бронируют только от пяти ночей.

Интересно все-таки, как российский агитпроп попадет в Беларусь. Цирк!

Как это было в 2006-м

На выборах 14-летней давности власти также организовали масштабную агитационную акцию «За Беларусь!» В ней приняли участие и те, кто готовится спеть 8 августа, в частности, Ирина Дорофеева.

Тогда певица не только объехала с агитационным турне всю страну, но и высказалась о политической ситуации. По ее словам, выборы в стране «прошли демократично и справедливо», а 25 марта, когда спецназ с применением спецсредств остановил колонну Александра Козулина, «больше пострадала милиция».

К слову, судебное разбирательство по вопросам авторских прав, инициированное Дмитрием Врангелем после официозных концертов в 2006-м, вскрыло любопытные подробности.

Выяснилось, что одним из организаторов агитационного турне «За Беларусь!» являлся сын Виктора Шеймана. В то время Сергей Шейман, которому на тот момент было 23 года, являлся главным контролером-ревизором Комитета экономического контроля при Миноблисполкоме.