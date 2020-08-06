Белорусская певица Наталья Подольская и ее супруг российский певец Владимир Пресняков ждут второго ребенка. Об этом сообщает ОНТ со ссылкой на «СтарХит».

Мальчика или девочку ожидает пара, пока не сообщается.

«Наташа безумно счастлива, как и Володя, ведь они так хотели еще детей! – сообщил изданию источник из окружения пары. – То, что не хотят делиться с поклонниками, вполне нормально, дайте им время».

Подольская в мае отпраздновала 38-летие, Преснякову сейчас 52.

У артистов уже есть один общий ребенок – сын Артемий. Он появился на свет в 2015 году.