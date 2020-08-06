В Гродно мужчина убил жену, а потом закрылся в ванной и покончил с собой. В этот момент в квартире находилась 12-летняя дочь супругов. Трагедия произошла в одной из многоэтажек на проспекте Янки Купалы в областном центре.

45-летний Вадим и 39-летняя Ольга, по словам знакомых семьи, находились в стадии развода и жили отдельно. Вадим — у своего брата, а Ольга с дочерью Дашей в квартире на проспекте Янки Купалы, пишет TUT.BY.

— Ольга до замужества жила в Юратишках. Красивая и спокойная девушка. Училась в Гродненском университете и в Гродно же и вышла замуж. Они всей семьей приезжали к ее родителям. А потом, говорили, что-то у них не заладилось — и они решили развестись, — говорят знакомые семьи из Юратишек Ивьевского района. — Они недавно с подругой у нее дома сидели, и муж пришел, так та подруга потом Оле сказала, что, мол, ты бы его домой не пускала, а то что-то у него с головой не так. Ну и вот так получилось.

Гродненские соседи семьи о трагедии знают.

— Это случилось на прошлой неделе, — говорят пожилые женщины на одной из детских площадок у дома и показывают окна квартиры, где все произошло. — Говорят, — мы же не знаем никаких подробностей, — что он ударил ее несколько раз молотком. А потом сам закрылся в ванной — и тоже всё. Дочь нашли живой и в больницу увезли. Она, бедная, там сутки провела с двумя мертвыми, а потом его брат пришел и все это увидел. Тут, конечно, милиция и скорая были.

По словам соседей, брат мужчины приехал в квартиру вечером 30 июля и увидел, что в одной из комнат лежит вся в крови Ольга — женщина была мертва, в закрытой ванной комнате — Вадим также без признаков жизни, а их 12-летняя дочь Даша — в одной из комнат. У нее были следы побоев на теле и сломана рука. Девочка была в сознании. Ее госпитализировали.

В Следственном комитете после запроса TUT.BY об обстоятельствах трагедии сообщили, что вечером 30 июля сотрудниками милиции были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками криминальной смерти.

— Следствие рассматривает различные версии случившегося, в том числе версию о том, что 45-летний мужчина нанес супруге множественные удары, и от полученных телесных повреждений она скончалась. После чего он, находясь в ванной комнате, совершил суицид. Кроме того, в квартире с телесными повреждениями обнаружена их 12-летняя дочь, которая была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. Обстоятельства получения девочкой повреждений устанавливаются, — сообщает Следственный комитет.

По предварительным данным следствия, супруги собирались расторгнуть брак и разделить совместно нажитое имущество, проживали отдельно.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

Ольгу похоронили в Юратишках на православном кладбище, ее мужа — в Гродно.