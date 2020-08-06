За два дня досрочного голосования, 4-5 августа, официальная явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 12,75%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Явка по регионам выглядит следующим образом:
16,44% — Гомельская область
14,61% — Могилевская область
12,61% — Минская область
12,16% — Витебская область
11,73% — Минск
11,26% — Брестская область
10,01% — Гродненская область
За первый день досрочно проголосовали 4,98% избирателей. Таким образом, за второй день на участки пришли 7,77%.
Досрочное голосование продлится по 8 августа включительно.