За два дня досрочного голосования, 4-5 августа, официальная явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 12,75%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Явка по регионам выглядит следующим образом:

16,44% — Гомельская область

14,61% — Могилевская область

12,61% — Минская область

12,16% — Витебская область

11,73% — Минск

11,26% — Брестская область

10,01% — Гродненская область

За первый день досрочно проголосовали 4,98% избирателей. Таким образом, за второй день на участки пришли 7,77%.

Досрочное голосование продлится по 8 августа включительно.