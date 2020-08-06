Часть задержаных ранее были осуждены на сутки ареста.

По данным правозащитников, ранним утром 6 августа был задержан активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков. Сообщается, что его забрали отбывать вынесенные ему ранее 15 суток административного ареста за участие в пикете на Комаровке.

В Могилеве задержан журналист Александр Бураков. Подозревают в том, что его автомобиль якобы может находиться в угоне.

В Могилеве также задержан активист Александр Хамратов — якобы за неповиновение требованиям сотрудника ГАИ.

Сопредседатель «Говори правду» Татьяна Короткевич сообщает о задержании активиста Олега Метелицы.

Как задерживают наблюдателей

Ранее сообщалось о проблемах, с которыми столкнулись независимые наблюдатели на избирательных участках. На них вызывают милицию, под разными предлогами удаляют из помещений, где проходит голосование.

По данным правозащитников, список удаленных с участков и задержанных миицией наблюдателей растет.

В Смиловичах задержан наблюдатель Ярославав Недосекин. Его увезли в Червенский РУВД. Председатель комиссии заявил, что список наблюдателей изменен и он не может наблюдать.

5 августа на избирательном участке деревни Бронислав Житковичского района задержан наблюдатель Евгений Щур. В первый день досрочного голосования его допустили к наблюдению, но на следующий день потребовали покинуть помещение. В итоге директор школы Галина Блоцкая вызвала милицию. Наблюдателя обвинили в мелком хулиганстве по ст. 17.1 КоАП. До суда его оставили в отделении милиции.

В Гомеле задержаны наблюдатель от инициативы «Честные люди» Никита Шараховский и Владимир Непомнящих.

В Солигорске задержана наблюдательница от инициативы «Честные люди» Марина Ермакова.

На участке для голосования №3 Узденского района задержана наблюдательница от инициативы «Честные люди» Елена Мищерекова. На нее пожаловались другие наблюдатели и члены комиссии.

5 августа в Могилеве повторно задержали наблюдателя от инициативы «Честные люди» Андрея Застрелова. В этот раз его отправили в ИВС до суда.

В Полоцке протокол по ст. 17.1 КоА составили на наблюдателя Андрея Лосева.

В Волковыске на участке №2 здержали наблюдательницу Татьяну Еверскую.