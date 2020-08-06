Социальная сеть Facebook удалила со страницы президента США Дональда Трампа сообщение, содержавшее ложные утверждения о коронавирусной инфекции. Речь идет о видео с интервью Трампа телеканалу Fox News от 5 августа, сообщает CNN.

«Это видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей не восприимчива к COVID-19, — сообщил представитель Facebook Энди Стоун. — Это нарушает нашу политику по отношению к дезинформации о коронавирусе». Стоун уточнил, что Трамп сказал в интервью, что дети почти неуязвимы для коронавируса.

Представитель Facebook отметил, что это не первый раз, когда соцсеть удаляет сообщения Дональда Трампа, но первый раз, когда это происходит из-за нарушения политики о COVID-19.

Аналогичное видео опубликовали в твиттере предвыборного штаба Трампа @TeamTrump. Администрация этой соцсети также удалила его.

Представитель штаба Дональда Трампа Кортни Парелла обвинила интернет-компании в предвзятом отношении к президенту США. По ее словам, Трамп лишь «констатировал тот факт, что дети менее восприимчивы к коронавирусу».

В мае Twitter пометил две записи в аккаунте президента США как недостоверные, из-за чего Дональд Трамп обвинил соцсеть во вмешательстве в президентские выборы. После этого Трамп подписал указ «о предотвращении онлайн-цензуры», призванный уточнить условия, при которых интернет-компании могут модерировать контент.