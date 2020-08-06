В соцсетях уже больше недели ходят разговоры, что, возможно, весь интернет на период с 9 по 11 августа, а может и дальше, в стране отключат.

dev.by поговорил с ИТ-компаниями и айтишниками, которые уже готовятся к выключению сети. В планах — частичный выезд за границу, отпуска и польские сим-карты.

Примечательно, что только две компании из опрошенных, согласились рассказать о дополнительных мерах открыто.

SoftSwiss: «Часть сотрудников — за границу»

— Достоверной информации [об интернет-связи] у нас нет, всё на уровне слухов и предположений, — сообщил dev.by СЕО компании Иван Монтик. — Но в связи с тем, что наш бизнес и клиенты — вне Беларуси, мы планируем организовать выезд части сотрудников за границу для поддержания работоспособности наших проектов на возможное время отключения интернета в РБ.

Itransition: «На всякий случай планируем»

— Подобная информация в Itransition не поступала. Но на всякий случай, в период с 9 по 11 августа в компании планируется работа в условиях отсутствия интернета.

ИТ-компания, 100+ человек: «План действий составлен»

— Да, получали информацию, что её [интернет-связи] либо не будет, либо будет ограниченная. Тестирования не проводили, но план действий составлен и сотрудники оповещены, как действовать в такой ситуации.

У нас нет возможности вывезти сотрудников за границу, но для ключевых, мы предусмотрели план отправки ближе к польской границе, где будет ловить сеть польских операторов — купили международные сим-карты. Для остальных сотрудников менеджеры, на случай отсутствия интернета, подготовили задачи, его не требующие.

Антон Т: «HR-ы ищут квартиры в Смоленске»

— В комьюнити инфа, что в случае экстренной ситуации — выключат [интернет], блуждает уже неделю. В моей компании часть топ-менеджмента готовится улетать в Турцию, чтобы нормально коммуницировать с клиентами.

Часть команды уезжает в Смоленск — эйчары уже ищут и снимают там квартиры, чтобы ребята смогли работать оттуда.

Конечно, уезжают не все, а только ключевые сотрудники, которые связаны с поддержанием сервисов, чтобы в случае форс-мажора, можно было оперативно что-то исправить.

Я слышал, что аналогично поступают и компании, которые работают в международной банковской сфере — вывозят менеджмент и ключевых игроков. Друзья из регионов — Могилев и Гомель — говорят, что их релоцируют в ближайшие крупные города за границей, чтобы в случае проблем с доступом, иметь возможность общаться с заказчиками, ведь большинство сервисов у нас ориентированы на зарубежных клиентов.

Топ-менеджер: «Это будет сильный удар по репутации»

— Считаю, что отключение интернета нарушает одну из моих базовых свобод, прописанных в Конституции. Более того, я считаю, что это сильный удар по репутации страны, ПВТ и вообще всей ИТ-отрасли.

Мы с коллегами отмечаем, что уже несколько ночей подряд между 4 и 5 ночи пропадает внешнее VPN соединение. Наблюдаются проблемы доступа к контенту в YouTube.

Я не знаю, что делать, если интернет пропадет. Но мои знакомые директора ИТ-компаний держат ряд сотрудников «на чемоданах» и готовятся отправить их в Москву и Питер, чтобы администрировать оттуда свои сервера.

Считаю, что не столь страшны финансовые потери компании за эти три дня, сколько имиджевые потери страны за следующую пятилетку, если отключение произойдёт. У нашей страны и так репутация перед клиентами и инвесторами так себе.

Кто будет готов работать и инвестировать в новую «Северо-Западную Корею» я не знаю. Думаю, это простимулирует нескольких из моих знакомых на релокацию бизнеса, на которую они так и не решились в прошлые годы.

ИТ-компания 350+ человек: «Готовимся работать локально»

— Информация не поступала. Но сотрудники предупреждены, что они (сам сотрудник или менеджер проекта) должны предусмотреть объём задач, с которыми можно работать локально, на случай отсутствия интернета 10 августа или на несколько дней.

На тех проектах, где это невозможно, допустим перенос рабочего дня с 10 на 8 августа, чтобы не подвести заказчиков.

Топ-менеджер: «Инвесторы за голову хватаются, говорят подумать о переезде»

— Наша компания получила конкретные предупреждения — и мы очень внимательно к ним прислушиваемся. Пытаемся проработать все варианты — пробуем такие-сякие протоколы.

Самая большая потенциальная проблема — общение с клиентами. Мы последовательно всех партнеров предупредили, что возможны перебои. Некоторым даже пришлось провести ликбез по ситуации в стране и текущим политическим реалиям.

Отдельно — частично перетаскиваем сайт на ту сторону границы, чтобы у нас нормально работала реклама, чтобы шли лиды, ведь если выключат связь, мы потеряем свои позиции в Google. Поэтому критически важно, чтобы не было перебоев в работе.

Всё остальное — инфраструктура и так далее — тут ничего не сделаешь и не спасёшь. Я, по крайней мере, не вижу способов.

Клиентам нужно получать сервис. Если сегодня можно отключиться на неделю, то завтра, может быть, будет отключение на месяц. Начнутся вопросы об устойчивости бизнеса, политических и экономических рисках. Такая история сказывается на инвестиционной привлекательности компании, на конкретных инвесторах, которые за голову хватаются и говорят: «Ребята, вы, наверное, не ту страну выбрали, давайте подумаем о переезде». Хотя раньше мы о релокации компании не думали.

Думаю так: они будут отключать столько интернета, сколько им будет казаться необходимым.

С учётом того, что не существует способа отключить телеграмм, не повредив всё остальное, если они почувствуют угрозу, то рубанут рубильник целиком.

Инженер-системотехник: «Сделать локальную копию почти невозможно и сильно затратно»

— Можно рассматривать два сценария — блокировка определенных сервисов и блокировка всего интернета. Заблокировать отдельный сайт не представляет труда, заблокировать определённый вид сервиса — тоже. Заблокировать приложение подобное телеграмму — очень сложно, надо рубить всё.

Отключение в нашей стране — вполне реальная ситуация, вспомним историю: на выборах 2010 года уже блокировали интернет. Тогда выключили весь HTTPS трафик — заблокировали доступ по TCP-порту 443 (в результате чего пользователи не могли авторизоваться в соцсетях, в Gmail, и в других сервисах, которые использовали защищенное соединение — dev.by).

Что касается защиты от блокировки — переносить всю инфраструктуру на собственные локальные сервера на пару дней совершенно нецелесообразно и сильно затратно. Если вся разработка ведётся в «облаках» Amazon, Microsoft и Google, то сделать локальную копию практически невозможно.

В ситуации с полным отключением, имеет смысл сделать локальный сервер для коммуникаций — что-то типа IRC, Jabber, — который можно развернуть быстро и без затрат.

Если у пользователей настроены DNS сервера провайдеров или свои собственные, а не знаменитые 1.1.1.1 и 8.8.8.8, то доступ к локальным сайтам сохранится. Но мы все подсели на «облачные» сервисы, Google и его почта, телеграммы, вайберы, слэк и прочее — оно всё в облаках, без возможности локальной установки.

Собственно проблема в том, что даже если у компании есть локальные ресурсы для разработки сервера и вся инфраструктура тоже локальная (условная Jira и gitlab), коммуникации идут через почту, вотсап, вайбер, телегу. И даже если почтовый сервер локальный, внешние сообщения до него не дойдут или дойдут не вовремя.

Я работаю в трёх компаниях. В двух вся разработка ведётся в «облаках» и было принято решение просто погулять — сделать отпуск на несколько дней, а потом ударно поработать в выходные. В третьей компании ресурсы локальные, поэтому подняли локальный сервер для коммуникаций.

Если отключение будет точечным, большого смысла заморачиваться в поднятии собственных VPN сервером за рубежом я не вижу. Все VPN сервера, которые работают по стандартным протоколам, тоже будут закрыты автоматически. Это я пессимистически рассуждаю. Но пессимист — это хорошо информированный оптимист, а я хорошо информирован, у меня опыт работы с сетями передачи данных 22 года.