Совокупная доля Беларуси и России в поставках дизельного топлива в Украину за семь месяцев этого года составила 74%. В аналогичный период 2019 года она была 87%.

Согласно информации ресурса Enkorr, который ссылается на оперативные данные «Консалтинговой группы А-95», доля белорусского топлива в украинском импорте в январе-июле 2020 года составила 30% (около 1,03 млн тонн), российского – 44% (свыше 1,5 млн тонн). Всего в Украину в этот период из нескольких стран поступило свыше 3,42 млн тонн дизтоплива.

По итогам января-июля прошлого года при примерно таком же объеме импорта (он был меньше на 0,4% или на 13,1 тыс. тонн) доля и Беларуси, и России была более существенной. Россия обеспечила 50% зарубежных поставок дизтоплива в Украину, Беларусь – 37%.

Сокращение долей Беларуси и России на украинском рынке дизтоплива обусловлено диверсификацией его источников. На 4% (с 6% до 10%) увеличились в январе-июле 2020 года поставки топлива из Литвы, на 1% (с 3% до 4%) вырос импорт греческого продукта, на 8% (с 4% до 12%) – дизтоплива из других стран.

В то же время специалисты «Консалтинговой группы А-95» отмечают, что в июле белорусские поставщики резко увеличили отгрузку дизтоплива. За этот месяц поставки с Мозырского НПЗ и «Нафтана» составили свыше 238 тыс. тонн, что на 24% больше, чем месяцем ранее. Доля белорусского продукта в общем объеме импорта дизтоплива в июле выросла до 42,3%. Большая часть ресурса поступала железнодорожным транспортом. 7 тыс. тонн дизтоплива было прокачено по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс», принадлежащему белорусскому бизнесмену Николаю Воробью и его украинским партнерам.