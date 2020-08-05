Турецкие власти отмечают резкий рост заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter. Статистика ухудшилась на фоне праздника Курбан-байрам и возвращения туристов на курорты.

По данным медиков, за сутки в Турции выявили 1083 новых случаев заражения. Общее количество заболевших достигло 46 249 человек.

«Впервые за последнее время разница в двухдневной статистике столь очевидна. Мы должны не допустить тяжелых последствий контактов во время праздников и отдыха. Мы несем ответственность друг перед другом», — заявил министр.