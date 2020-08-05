В ОАЭ горит крупный рынок

Популярный городской рынок загорелся вечером в среду, 5 августа, в новом промышленном районе эмирата Аджман Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило издание Gulf News.

Из-за огромных клубов дыма спасатели эвакуировали расположенную рядом больницу. Пожар начался около 18:30 по местному времени. Рынок является популярным местом в Аджмане, сюда съезжаются люди со всей страны. Пожарные пока не могут потушить огонь.

На видео очевидцев видны огромные масштабы пожара, над городом поднимаются густые клубы черного дыма. О жертвах и об ущербе пока не сообщается.