Андрей Разин покинул должность главного тренера «Минска». Его место занял Вадим Скрипченко. Об этом «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе клуба.

40-летний Разин, возглавлявший команду с января 2019 г., продолжит работу в клубе на другой должности. Под его руководством команда провела 48 матчей в чемпионате и по итогам сезона-2019 заняла 9-е место.

Заменивший его 44-летний Скрипченко известен своей работой в качестве тренера «Торпедо-БелАЗ». Он уже возглавлял «Минск» с 2011 по 2013 г. С «горожанами» тренер выигрывал Кубок Беларуси.