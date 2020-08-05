В интервью немецкой газете Bild Светлана Тихановская рассказала о требованиях своего штаба, безопасности детей и решении участвовать в выборах президента вместо мужа.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская попросила канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel) связаться с главой белорусского государства Александром Лукашенко и передать ему ее слова. Эту просьбу супруга популярного блогера Сергея Тихановского высказала в интервью газете Bild, которое та опубликовала на своем сайте во вторник, 4 августа.

«Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, что мы хотим — это честные выборы. Нам надоело, что нами управляет этот диктатор. Мы устали», — обратилась Тихановская к главе германского правительства.

«Страх — постоянный спутник»

Собеседница издания призналась, что боится, поскольку видит, что белорусский лидер «готов сделать, чтобы остаться у власти». Она добавила, что страх стал ее «постоянным спутником». Светлана Тихановская рассказала, что как только объявила, что будет баллотироваться вместо мужа, находившегося в тот момент в СИЗО, ей раздался анонимный звонок. Неизвестный предупредил, что «если она не отзовет свою кандидатуру, ее посадят в тюрьму, а ее дети попадут в детский дом». Она добавила, что после этого разговора немедленно переправила детей «в безопасное место за границей».

Тихановская обвинила Лукашенко в коррупции

По словам Тихановской, недавно обо всей этой ситуации узнал ее 10-летний сын, до этого она говорила ребенку, что его отец — в командировке. «Он позвонил мне и сказал: «Мама, я боюсь за тебя». Она добавила, что эти слова сделали ее сильнее: «Я не хочу жить в стране, где мое решение быть кандидатом ставит под угрозу моих детей». В интервью германскому изданию Светлана Тихановская также посетовала на тяжелую экономическую обстановку в стране и обвинила Лукашено в коррупции.

Лукашенко считает Тихановскую жертвой манипулирования

Президент Беларуси 4 августа выступил с обращением к Национальному собранию (парламенту) и народу. Александр Лукашенко, не называя напрямую оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, а также поддерживающих ее супругу экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало Веронику и главу избирательного штаба экс-банкира Виктора Бабарико Марию Колесникову, Лукашенко заявил, что, по его мнению, и они стали жертвами информационного манипулирования.

«Нашли этих трех несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают!» — воскликнул президент. «Что вы им пишите?! Проведем нечестные выборы, выпустим экономических, политических, наркоманов, уголовников, проведем честные выборы и будем жить. Ну вы же им хоть подскажите, что не президент в Беларуси назначает выборы», — сказал он.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа 2020 года. Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко и Светланы Тихановской, ЦИК страны зарегистрировал для участия в них экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании «Говори правду» Андрея Дмитриева и главу партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечня.